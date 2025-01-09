В России оценили попытки Армении попасть в Евросоюз

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT высказался о желании Армении попасть в Евросоюз.

По словам Шаповалова, в ЕС царит бюрократия, которая мешает экономическому развитию и грозит суверенитету тех или иных стран. Очень много квот и правил ограничивают свободу, в том числе и ключевых сферах. Депутат отметил, что стремление Армении и других стран постсоветского пространства в ЕС несет за собой определенные риски.

В качестве примера Шаповалов привел Украину, Молдавию, и Грузию, где ЕС не признал выборы и, вероятно, дестабилизировал обстановку.

«Вот это путь, куда идет Армения. Ничего хорошего этот путь не обещает, мы видим на примере Украины, к чему привело стремление политических элит Украины в Европу... Поэтому к такого рода решениям нужно относиться взвешенно», — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Оверчук сравнил стремление Армении в Евросоюз с билетом на «Титаник»