В Шотландии организовали акцию протеста на фоне визита Трампа

Визит президента США Дональда Трампа в Шотландию спровоцировал массовые протесты в нескольких городах страны, передает телеканал STV.

Так, по информации источника, в Абердине и Эдинбурге сотни людей вышли на улицы с антитрамповскими лозунгами. Кроме того, некоторые демонстранты развернули баннеры в поддержку Палестины.

Отмечается, что местная полиция ожидает продолжения акций в Глазго, Эршире и у гольф-клубов «Мени» и «Тернберри», принадлежащих Трампу.

Глава Белого дома прибыл в Шотландию с пятидневным визитом, который начался 25 июля и продлится до 29 июля. Американский лидер планирует провести встречу с главой шотландского правительства Джоном Суинни.

Как сообщали британские СМИ, визит в Шотландию предшествует полномасштабному государственному визиту Трампа в Великобританию, который состоится 17-19 сентября. Там же американский президент намерен встретиться с премьер-министром Киром Стармером.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп объявит чрезвычайное положение для «удара» по Бразилии.