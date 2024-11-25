Президент Азербайджана Алиев позвонил Трампу, чтобы спустя три недели поздравить его с переизбранием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, судя по всему, решил по-восточному не спешить. И только сегодня, 25 ноября, позвонил республиканцу Дональду Трампу с поздравлениями по поводу переизбрания на пост президента США.

Напомним, президентские выборы в США прошли 5 ноября. В ходе голосования американский избиратель предпочел демократке Камале Харрис старого и проверенного представителя от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

Как проинформировала пресс-служба президента Азербайджана, в ходе беседы Алиев отметил, что деятельность Трампа «сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире».

Также он напомнил своему американскому коллеге, что его убедительная победа говорит о широкой поддержке инициатив Трампа как во внешней, так и внутренней политике его команды.

«Главы государств выразили готовность прилагать совместные усилия для продвижения двусторонних отношений», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.