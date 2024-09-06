МИД Беларуси выразил протест послу Японии из-за подозрений в шпионаже

Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в Министерство иностранных дел, где ему был предъявлен протест в связи с задержанием японского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.