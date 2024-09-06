МИД Беларуси выразил протест послу Японии из-за подозрений в шпионаже
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Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в Министерство иностранных дел, где ему был предъявлен протест в связи с задержанием японского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.
«6 сентября 2024 года в МИД Беларуси был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — сказал он.
Минск не исключает продолжение взаимодействия с Токио после ареста японца по обвинению в шпионаже.
Глаз отметил, что Минск акцентирует недопустимость всех форм деятельности иностранных разведывательных структур, которые посягают на суверенитет Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовали переговоры между Лихачевым и Гросси.