В Калининграде стартовали переговоры между Лихачевым и Гросси

Делегация из различных российских ведомств, возглавляемая генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, презентовала свои позиции представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, сообщил «Коммерсантъ».

Этим мероприятиям, проходящим в Калининграде, присущ режим закрытости для средств массовой информации.

Ожидается, что в ходе встречи Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подведут итоги визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС и в соседний с ней город Курчатов, состоявшегося 27 августа.

Во время этого визита Гросси выразил серьезную обеспокоенность касательно безопасности станции из-за продолжающихся обстрелов.

Он отметил, что главные риски связаны с отсутствием защитного купола у АЭС, а также с тем, что активная зона реактора расположена «практически в обычном здании, уязвимом для атак артиллерии и дронов».

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