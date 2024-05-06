МИД Белоруссии заявил, что НАТО может оставить свой контингент в Сувалкском коридоре

Дислоцированный в последнее время в Сувалкском коридоре для якобы военных учений контингент НАТО может разместиться там на постоянной основе, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Напомним, с конца апреля в Литве военными из США и Португалии совместно с польскими коллегами ведутся военные учения, в том числе и по отработке обороны Сувалкского коридора длинною 100 км на участке между Белоруссией и российской Калининградской областью.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал Алейник.

Министр напомнил о признании одного из американских генералов, сделанном накануне, о том, что часть американского воинского контингента в Сувалкском коридоре вполне может остается там на бессрочной основе.

«И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт», — отметил Алейник.

Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий заявил, он считает, что идея отрезать Калининградскую область от России абсурдна и провокационна.