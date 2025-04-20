МИД Британии обратился к России с требованием на фоне пасхального перемирия

В британском МИД призвали Россию к прекращению огня. Заявление сделали после объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщает Reuters.

Долгожданное пасхальное перемирие объявило руководство России 19 апреля. В США приняли новости с воодушевлением. При этом в МИД Великобритании отнеслись к информации скептически. Там подчеркнули, что Украина «взяла на себя обязательства по полному прекращению огня», и Россия должна следовать тем же правилам отказа от боевых действий.

Также представители британского ведомства считают, что соблюдение паузы поможет в дальнейшем прийти к дипломатическим решениям и достойным переговорам сторон.

Напомним, Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной из «гуманитарных соображений». Запрет на ведение боевых действий продлится с 19 апреля 18:00 до 00:00 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский нарушил пасхальное перемирие.