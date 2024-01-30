Time: Зеленский готов проводить опасную продолжать опасную игру против России

Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к обострению конфликта, ужесточая свою политику по отношению к России. Таким мнением поделился эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель журнала Time Ян Бреммер.

«Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России», – сказал Бреммер.

Он отметил, что способность Украины выжить полностью зависит от помощи Запада, которая при этом стала ослабевать. Именно этот фактор, подчеркивает Бреммер, заставляет Зеленского идти на эскалацию конфликта.

Как отметил эксперт, это может привести к убийству российских чиновников, вовлеченных в конфликт, ужесточению ударов по Крыму и другим регионам РФ. Бреммер считает, что таким образом возрастает возможность вовлечения в конфликт НАТО.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что Москва не стремится к конфликту с НАТО. Глава государства отмечал, что у РФ нет в планах развязывать войну со странами альянса.

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