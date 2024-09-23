Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью The New Yorker дал комментарий по поводу августовского вторжения украинских вооруженных формирований в приграничную с Украиной часть Курской области России.

По признанию политика, основной задачей Киева было продемонстрировать западным партнерам возможности украинской военщины.

"Оно (вторжение в Курскую область – прим. ред.) показало нашим партнерам, на что мы способны... Судить слишком рано, но меня не заботят исторические успехи", – заявил Зеленский.

На вопрос американских журналистов, было ли вторжение в Курскую область успешным для Украины или же стало «историческим провалом», Зеленский не нашелся, что ответить.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.