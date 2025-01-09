МИД Дании допустил, что Гренландия может стать независимым государством

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен предположил, что Гренландия может обрести независимость. Об этом сообщает агентство Reuters.

В конце 2024 года избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул стратегическое значение острова для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая противостояние Китаю и России. В начале января 2025 года республиканец подтвердил свои намерения относительно крупнейшего острова на Земле, отказавшись дать обещание не использовать военную силу в отношение Гренландии.

Допуская возможную независимость Гренландии, Расмуссен выразил сомнение в том, что остров когда-либо захочет войти в состав США.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов», — сказал глава МИД Дании.

По данным опроса, который был проведен ранее исследовательской организацией Megafon по заказу телеканала TV2, большинство жителей Дании поддерживают идею сохранения Гренландии в составе королевства, несмотря на требования президента США о передаче острова в их распоряжение.

В настоящее время у Соединенных Штатов нет намерений осуществлять военное вторжение на территорию Гренландии, как сообщила ранее представитель Министерства обороны США.