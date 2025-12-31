МИД: диалог России и ЕС потерян не навсегда, ибо у Еврокомиссии есть «срок годности»
Фото: [УНИАН]
Диалог между Россией и Евросоюзом не завершен окончательно, поскольку нынешний состав Еврокомиссии имеет ограниченный срок полномочий, после которого пройдут выборы и будет сформировано новое руководство. Об этом сообщил Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России, в интервью газете «Известия».
Как напомнил собеседник издания, Брюссель взял курс на усиление антироссийских санкций и увеличение военной поддержки Украины. Еврокомиссия также активно продвигает проекты по милитаризации Европейского союза.
«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой "срок годности", после которого будет другой состав», – сказал Масленников.
