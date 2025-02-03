На сайте финского Министерства иностранных дел появилась инструкция для тех, кто желает вступить в ряды украинской армии в качестве наемников. Об этом рассказало РИА Новости.

МИД Финляндии выпустил специальные инструкции, которые названы «Информация для добровольцев». Внешнеполитическое ведомство заявило, что не поддерживает такой шаг со стороны своих граждан, хотя и не запрещает им отправляться на Украину.

«Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии», — уточнили в финском министерстве.

Данный документ уже был раскритикован Марией Захаровой, официальным представителем МИД РФ. Она заявила, что составители этой инструкции руководствовались исключительно ненавистью к собственным гражданам. Финские дипломаты, по ее мнению, пренебрегают судьбой финнов.

Ранее появились сведения, что в Финляндии резко вырос спрос на древесину, поскольку Россия прекратила поставлять данный вид сырья. За счет этого финнам пришлось наращивать собственное производство, а стоимость дерева поднялась только на 10% за последнее время.