МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать в украинской армии
Финские дипломаты опубликовали инструкции для желающих вступить в ряды ВСУ
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На сайте финского Министерства иностранных дел появилась инструкция для тех, кто желает вступить в ряды украинской армии в качестве наемников. Об этом рассказало РИА Новости.
МИД Финляндии выпустил специальные инструкции, которые названы «Информация для добровольцев». Внешнеполитическое ведомство заявило, что не поддерживает такой шаг со стороны своих граждан, хотя и не запрещает им отправляться на Украину.
«Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии», — уточнили в финском министерстве.
Данный документ уже был раскритикован Марией Захаровой, официальным представителем МИД РФ. Она заявила, что составители этой инструкции руководствовались исключительно ненавистью к собственным гражданам. Финские дипломаты, по ее мнению, пренебрегают судьбой финнов.
Ранее появились сведения, что в Финляндии резко вырос спрос на древесину, поскольку Россия прекратила поставлять данный вид сырья. За счет этого финнам пришлось наращивать собственное производство, а стоимость дерева поднялась только на 10% за последнее время.