Финляндия из-за России нарастила вырубку лесов

В связи с тем, что Россия прекратила поставки древесины в Финляндию, в стране пришлось наращивать собственное производство древесины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Лесной центр» Metsäkeskus.

По данным журналистов, помимо того, что сильно вырос спрос на производство отечественной древесины, в Финляндии начали расти еще и цены на древесину. Так, по последним данным они выросли еще на 10%.

Но цены в других категориях древесины отличаются чуть более существенно: так, на балансовую древесину они поднялись на 20%, а объем вырубок частных лесов вырос на 11 миллионов кубическим метров, чем за 2023 год. Напомним, что эмбарго на древесину было введено ЕС еще в 2022 году.

При этом, ранее сообщалось о том, что финская компания создала для украинцев дрон-камикадзе.