МИД Финляндии требует объяснения после нарушения воздушного пространства самолетом из РФ

Дипломаты из финского МИД запросили разъяснений от российского посольства касательно недавней ситуации с самолетом из РФ, который, как утверждается, незаконно пересек воздушную границу страны. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальных социальных сетях ведомства Финляндии.

Как сообщается в публикации, министерство связалось с коллегами из российского посольства в финской столице.

До этого глава Минобороны страны Антти Хяккянен заявил, что самолет из РФ нарушил воздушную границу государства с восточного направления. Он подчеркнул, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому нарушению территорий и начала расследование.

Ранее поступала информация о том, что Финляндия предоставит Киеву свои последние образцы оборонной промышленности.