МИД Финляндии вызвал российского дипломата

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало временного поверенного в делах посольства России в Хельсинки, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что российскому дипломату выразили протест в связи с нарушением государственной воздушной границы Финляндии самолетом РФ. Других подробностей ситуации издание не проводит.

В мае МИД Финляндии вручил послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову ноту протеста в связи с нарушением РФ воздушного пространства финского государства.

В документе внешнеполитическое ведомство выразило высокую степень обеспокоенности со стороны финских властей. При этом о каком именно инциденте идет речь, не уточнялось.

Отношения между Россией и Финляндией особенно обострились после начала на Украине специальной военной операции (СВО). Финские власти неоднократно обвиняли Москву в различных провокациях, а также ужесточали политику в отношении российских граждан.

Ранее в ВВС Финляндии сообщили, что учения НАТО на территории государства с участием США, Франции и Британии пройдут 16–27 июня.