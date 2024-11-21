МИД Франции попытался оправдаться за рукопожатие Макрона с Лавровым на саммите G20

Рукопожатие президента Франции Эммануэля Макрона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии вызвало большой резонанс, заявил в интервью телеканалу LCI официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан.

Напомним, в минувший понедельник, 18 ноября, во время совместной традиционной фотосессии на саммите G20 в Бразилии Эммануэль Макрон неожиданно подошел к Сергею Лаврову и пожал руку российскому министру. После чего политики перебросились несколькими фразами. Видео произошедшего облетело все мировые СМИ.

Как попытался оправдаться Лемуан, произошедшее рукопожатие Макрона с Лавровым — простая формальность, ведь регулярного диалога между Москвой и Парижем нет.

«На саммите „Большой двадцатки“ между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», — заявил он.

Лемуан также отказался комментировать вопрос журналистов о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел Франции и России, подчеркнув, что, если между двумя странами и ведется какой-то диалог, то он является «хаотичным» и не более того.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову демонстрацией политики двух стульев.