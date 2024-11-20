Захарова: желание Макрона пожать руку Лаврову — демонстрация политики двух стульев

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, перед общим снимком участников саммита G20 в Рио-де-Жанейро можно расценивать как проявление тактики «двух стульев». Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, в интервью радио Sputnik.

По ее словам, Сергей Лавров продемонстрировал истинные навыки дипломата в этой ситуации. На вопрос о причинах рукопожатия с Лавровым Захарова отметила, что это может быть примером того, что многие наблюдатели ассоциируют с имеющейся в настоящее время политикой Елисейского дворца — быть готовым к изменениям.

Агентство Bloomberg опубликовало кадры этого рукопожатия. На них можно увидеть, как Макрон, стоявший на нижней ступеньке подиума, подошел к Лаврову на верхней ступени и протянул ему руку.

Министр ответил, и между ними состоялось данное приветствие. Агентство подметило, что этот момент обмена рукопожатиями стал одним из самых ярких во время общего фотографирования лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Франции обратился к Путину после обновления ядерной доктрины РФ.