МИД ФРГ вызвал посла России Нечаева из-за высылки журналистов немецкого ARD

Немецкое министерство иностранных дел вызвало к себе российского посла в Берлине Нечаева, чтобы заявить ему протест против высылки из РФ корреспондентов телеканала ARD. Об этом сообщила Анналена Бербок, глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Ее слова привело РИА Новости.

Бербок отказалась считать высылку немецких журналистов ответным шагом России. Она считает, что российские власти дали ложное обоснование своему шагу. Министр категорически отрицает, что в Европе есть хоть какая-то несвобода для СМИ.

«Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD», — указала она.

Именно по этой причине дипломаты из ФРГ вызвали в свое ведомство посла РФ.

Ранее появились сообщения, что в Германии был закрыт корреспондентский пункт российского Первого канала. Немецкие власти обосновали это «национальными интересами безопасности ФРГ». В качестве ответной зеркальной меры из России были высланы журналисты телеканала ARD.