В Германии закрывают немецкое бюро Первого канала

Власти Германии приняли решение о закрытии представительства Первого канала на территории страны и высылке российского журналиста Ивана Благого. Такое решение было принято после фразы представителя СМИ «бандеровцы проиграют» в адрес местного евродепутата, сообщил Первый канал.

Согласно подготовленному документу немецкого правительства, Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть Германию в начале декабря. Причиной данного решения названы «национальные интересы безопасности ФРГ».

Также в документе упоминается, что Первый канал по-прежнему остается доступным в сети Интернет, а также распространяется через Telegram-каналы, продолжая оказывать влияние на русскоязычное население в Германии.

Местные власти полагают, что деятельность канала создает «существенную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности как Германии, так и Европейскому Союзу».

Ранее сообщалось, что ФРГ поставит Киеву еще до конца этого года две системы противовоздушной обороны Iris-T.