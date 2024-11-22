МИД Гаити вызвал посла Франции после резких слов Макрона о «полных идиотах» в гаитянском переходном совете

На Гаити вызвали посла Франции после слов Макрона о «полных идиотах» в гаитянском переходном совете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на местное издание.

Министерство иностранных дел Гаити вызвало посла Франции после того, как президент Эммануэль Макрон сделал резкие комментарии о гаитянском переходном совете, назвав его членов «полными идиотами».

Макрон также выразил поддержку уволенному премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, назвав его «отличным премьер-министром».

Ситуация на Гаити остается крайне нестабильной, особенно после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году, что усугубило политический и социальный кризис в стране. Власти Гаити многократно призывали Францию возместить ущерб, причиненный колониальной политикой Парижа.

Ранее во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти.