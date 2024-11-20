Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Во Франции была инициирована процедура отрешения от власти президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло с подачи левой партии «Непокорившаяся Франция», и об этом сообщило Agence France-Presse.

Ранее партия уже подавала такой запрос в Бюро Национального собрания. Позже этот запрос был отклонен специальной Законодательной комиссией того же собрания. Теперь партия вновь решила провести ту же процедуру. Она вновь подала заявку на отставку Макрона.

«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — указала Матильда Пано, глава фракции этой партии в парламенте.

Запрос уже был зарегистрирован и одобрен Бюро, которое выступает в качестве нижней палаты французского парламента.

Ранее сообщалось, что Макрон одобрил разрешение Байдена на удары ВСУ в глубину российской территории. Он назвал такой шаг «очень хорошим решением». Французский лидер также сообщил, что именно Россия ведет к эскалации конфликта.