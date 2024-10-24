МИД Ирана: БРИКС присвоит заявителям на членство статус партнера, а не участника

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сказанные в ходе беседы с иностранным агентством.

Лидеры стран БРИКС решили не расширять состав сообщества новыми членами. Однако ряду государств-заявителей они присвоили статус партнеров.

Важным моментом саммита, который прошел в Казани с 22 по 24 октября, стало первое участие Ирана в качестве постоянного члена.

Россия занимает пост председателя БРИКС с 1 января 2024 года. Основные цели государства в этом контексте — укрепление многостороннего характера сотрудничества для достижения справедливого глобального развития и обеспечения безопасности.

Ранее NYT назвала единственного не похожего на остальных участника саммита БРИКС в Казани.