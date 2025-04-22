МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Израильское Министерство иностранных дел сначала опубликовало соболезнования, связанные со смертью папы римского, и почти тут же их удалило. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

МИД Израиля опубликовал в различных социальных сетях и на сайте соболезнования после того, как появились известия о кончине папы Франциска.

«Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — указали сначала дипломаты.

Вслед за этим все записи были удалены. По данным журналистов, все соболезнования с самого начала были размещены по ошибке и именно поэтому были позже убраны. Папа Франциск критиковал Израиль за его действия в секторе Газа и имел на этот счет собственное мнение, которое раздражало израильтян.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался поддержать Израиль в его атаках по ядерным объектам Ирана. В связи с этим израильскому руководству пришлось выбрать менее агрессивную политику в адрес своего соседа. Тель-Авив теперь воздержится от военных действий без одобрения администрации президента США, которая сосредоточена на дипломатических инициативах для решения проблемы иранской ядерной программы.