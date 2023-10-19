МИД Израиля заявил о фейках, которые может распространить ХАМАС после удара по больнице в Газе

Министерство иностранных дел Израиля предупредило о подделке видеороликов со стороны палестинской радикальной группировки ХАМАС. По данным ведомства, боевики будут делать фейковые материалы, чтобы скрыть свой неудачный пуск ракеты, которая из-за отклонения от цели попала в больницу в секторе Газа.

Такое предостережение со ссылкой на источники израильский МИД опубликовал в четверг, 19 октября.

«Мы поделились достоверными материалами, которые доказывают ответственность ХАМАС и «Исламского джихада*» за их действия», – сообщил израильский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хамасовцы уже начали работать над созданием фальсификаций.

Во вторник, 17 октября, в баптистскую больницу «Аль-Ахли» попал снаряд, в результате чего погибло более 800 человек, среди которых – женщины и дети.

Движение ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, обвинило в случившемся Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные в свою очередь эти обвинения отвергли и назвали ответственным за попадание боеприпаса в больницу другую палестинскую радикальную группировку из Газы – «Исламский джихад*».

18 октября в Израиль прибыл президент США Джо Байден, который встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил, что ЦАХАЛ не причастен к удару по больнице в секторе Газа. Кто именно это сделал, он не уточнил, но обвинил в трагедии «другую сторону».

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В этот день хамасовцы выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет из Газы. В ответ на агрессию Тель-Авив начал атаковать территорию анклава, а также объявил о намерении начать наземную операцию.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

*признана террористической организацией и запрещена в России