МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в связи с недавними слухами об отправке войск КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле в связи с недавними слухами о передвижении северокорейских войск в сторону России, сообщило агентство «Ренхап».

18 октября украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено, как военнослужащим из Северной Кореи выдают российское снаряжение.

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по безопасности, в ходе которого обсуждалось «перемещение северокорейских войск в Россию».

Согласно информации «Ренхап», 21 октября южнокорейское Министерство иностранных дел вызвало российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить свое беспокойство в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат на Украину.

Местные чиновники отметили, что позицию правительства Южной Кореи донес до посла первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн. Зиновьев подтвердил факт встречи, но отказался раскрыть ее подробности.

Ранее представительство МИД РФ отреагировало на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО. Пост полностью повторял сведения южнокорейского издания, за исключением комментария от представительства: «Страшно???». Вскоре сообщение было удалено из канала.