«Страшно???»: представительство МИД РФ отреагировало на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО

В своем официальном канале в Telegram представительство МИД РФ во Владивостоке опубликовало информацию агентства о подготовке сил КНДР к отправке в Россию. Пост полностью повторял сведения южнокорейского издания, за исключением комментария от представительства: «Страшно???».

Вскоре сообщение было удалено из канала. Ранее агентство Yonhap заявляло о том, что 1500 северокорейских военнослужащих уже прибыли во Владивосток, и готовится вторичная отправка.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное заседание, посвященное вопросам безопасности, где обсуждалась тема «передвижения северокорейских войск в Россию».

Офис президента также отметил, что это представляет собой «серьезную угрозу безопасности» для Южной Кореи и стабильности международного сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие ключевых положений в недавно подписанном Договоре о стратегическом партнерстве с КНДР.

По его словам, договор включает в себя обязательства о взаимной обороне в случае внешнего нападения.