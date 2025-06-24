МИД Катара вызвал посла Ирана в Дохе из-за ракетной атаки на американскую авиабазу

Катарское Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади. Поводом для этого стала иранская ракетная атака. Об этом в своем телеграм-канале сообщила газета «Коммерсантъ».

После того, как Иран попытался атаковать американскую военную базу Аль-Удейд, расположенную на катарской территории, МИД Катара вызвало к себе в здание иранского посла. Ему было заявлено, что Доха осуждает действия своего соседа и оставляет за собой право на ответ.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Катар является для исламской республики дружественной страной. Воздушный удар не был направлен против нее. Его целью была база США.

«Военные удары Ирана по американской военной базе Аль-Удейд были осуществлены в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на неспровоцированную агрессию», — указал он.

Дипломат добавил, что надеется на то, что действия Соединенных Штатов и Израиля, а также их политика, не приведут к разногласиям между братскими странами Ближнего Востока.

Ранее министр обороны Израиля Кац пообещал, что ЦАХАЛ атакует Иран. Это будет сделано в ответ на нарушение объявления о прекращении огня. Уже решено, что целью атак станут объекты инфраструктуры и режима, который в Израиле назвали террористическим.