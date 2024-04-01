МИД Казахстана призвал граждан республики, которые находятся в РФ, иметь при себе документы

Граждане Казахстана, которые находятся на территории России, должны носить с собой документы на случай, если сотрудники полиции попросят их предъявить.

Об этом на брифинге в понедельник, 1 апреля, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. Его слова приводит ТАСС.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», — сказал Смадияров.

Он отметил, что граждане Казахстана, работающие или проживающие в РФ, пока не обращались в посольство с какими-либо жалобами.

Ранее стало известно, что в казахстанском городе Актау по подозрению в подготовке к теракту был задержан мужчина. Ранее он был судим за убийство. По информации Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, местный житель является приверженцем радикальной религиозной идеологии.

Накануне Baza сообщила, что после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» в Москве появились специальные отряды полиции, которые занимаются проверкой документов мигрантов. Источник отмечал, что в такие отряды были включены участковые и работники уголовного розыска.

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В этот день неизвестные ворвались в здание и начали безжалостно стрелять по людям. Вскоре они подожгли помещение концертного зала и скрылись. На данный момент известно, что предполагаемые исполнители теракта — граждане Таджикистана, задержаны. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

Мы сообщали, что МВД РФ разработало законопроект, предусматривающий сокращение срока пребывание иностранных граждан на территории России до 90 дней в год.