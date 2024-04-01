В России сократится срок пребывания иностранцев

Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой сократить срок пребывания иностранцев в стране. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, работа над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции завершена.

Новые правила предусматривают пребывание иностранных граждан на территории РФ не более 90 дней в течение года.

«Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года», — написала Волк в мессенджере.

Она подчеркнула, что новый закон также направлен на усиление контроля над работодателями, которые нанимают для проведения определенных работ иностранцев.

Также законопроект усиливает контроль за въездом в Россию граждан из других государств. Для этого будут использоваться современные средства и методы цифрового контроля. Для трудовых мигрантов будет введена специальная обязательная дактилоскопия и фотографирование, а также единый образец документа, который подтверждает право на пребывание на территории РФ.

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