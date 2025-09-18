МИД Киргизии отверг идею о защите прав мигрантов за рубежом

Как сообщило информационное агентство 24.KG, Министерство иностранных дел Киргизии заявило об отказе от дополнительной защиты прав киргизских граждан, находящихся за пределами страны. Об этом проинформировала акыйкатчи (омбудсмен) республики Джамиля Джаманбаева.

Данное заявление последовало в ответ на вопрос депутата парламента о возможности учреждения должности омбудсмена, специализирующегося на проблемах трудовых мигрантов из Киргизии.

Джаманбаева рассказала, что был направлен официальный запрос в МИД с целью выяснить целесообразность подобной инициативы. В полученном ответе министерство сообщило о нецелесообразности введения новой должности, так как, по их мнению, ведомство успешно справляется с защитой прав граждан своими силами.

