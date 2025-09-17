Во Владивостоке мигранты напали на подростков и заставили извиняться

Во Владивостоке произошел инцидент, в котором группа лиц, по предварительным данным, являющихся иностранцами, совершила нападение на подростков и потребовала от них принесения извинений, записанных на видео. Информация об этом происшествии появилась в телеграм-канале российского военного корреспондента Александра Коца, который охарактеризовал случившееся как проявление «мигрантского самосуда с религиозным подтекстом».

По информации, предоставленной Коцем, в одном из городских торговых центров к подросткам обратился сотрудник охраны, обвинивший их в совершении кражи.

Охранник предложил пройти в служебное помещение для просмотра записей с камер видеонаблюдения. В подсобке несовершеннолетние подверглись избиению, после чего их принудили извиниться перед «всем мусульманским миром».

Военкор высказал предположение, что мотивом нападавших могла быть месть за другие случаи избиения мигрантов, произошедшие в городе.

«Вряд ли эти 14-летние юноши имеют отношение к тем нападениям (…) Но ценные специалисты из торгового центра решили учинить самосуд с религиозным подтекстом», — подчеркнул он.

Коц отметил, что действия мигрантов могут быть квалифицированы по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и унижение достоинства по признаку религии, национальности и происхождения»).

