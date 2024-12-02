В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес БРИКС

Попытки Вашингтона с помощью давления заставить другие страны пользоваться долларом, могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах. Как сообщает РИА Новости, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Дональда Трампа о желании ввести для стран БРИКС стопроцентные пошлины, если они все-таки создадут альтернативную валюту.

По словам представителя Кремля, если американцы будут принуждать другие государства пользоваться долларом, они еще больше усилят тенденции по переходу на национальные валюты. При этом он заявил, что речь идет не только о БРИКС, но и других странах, которые уже начали подобное движение. Как уточнил пресс-секретарь, доллар становится все менее привлекательным в роли резервной валюты, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Напомним, что ранее Дональд Трамп в интернете пригрозил странам БРИКС ввести 100% пошлины, если они посмеют отказаться от доллара, назвав его «могущественным». Позже сенатор Алексей Пушков заявил о невозможности реализации сценария, который придумал избранный президент США.