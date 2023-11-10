МИД КНР подтвердил визит Си Цзиньпина в США

В Министерстве иностранных дел Китая подтвердили визит главы государства Си Цзиньпина в США, а также его планы встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Ведомство уточнило, что председатель КНР прибудет в США с трехдневным визитом и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он будет проходить с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Там же и проведут переговоры Байден и Си Цзиньпин.

Ранее визит Си Цзиньпина подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома. Он также сообщил, что встреча с Байденом будет посвящена вопросам двухстороннего сотрудничества, обсуждению конкуренции между двумя государствами, а также ситуации с Тайванем.

Как отметил источник, США не поддерживают независимость Тайваня. Эта позиция, подчеркнул представитель Белого дома, является для страны неизменной.

В марте 2023 года депутаты всекитайского собрания народных представителей переизбрали главой КНР Си Цзиньпина. Он стал первым в Китая председателем, утвержденным на третий пятилетний срок.

В марте Си Цзиньпин также прибыл с официальным визитом в Россию, где в Москве провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.