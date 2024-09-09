Глава МИД КНР посетит Россию 11-12 сентября

Глава Министерства иностранных дел Китая, который также возглавляет офис комиссии ЦК КПК по международным вопросам, Ван И прибудет в Санкт-Петербург 11-12 сентября для участия в заседании высокопоставленных представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Об этом сообщил ТАСС.