Глава МИД КНР посетит Россию 11-12 сентября
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Глава Министерства иностранных дел Китая, который также возглавляет офис комиссии ЦК КПК по международным вопросам, Ван И прибудет в Санкт-Петербург 11-12 сентября для участия в заседании высокопоставленных представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
«По приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.
В рамках своего визита Ван И планирует обсудить ключевые аспекты безопасности в регионе и глобальные угрозы, которые затрагивают интересы стран-участниц БРИКС.
Ранее сообщалось, что президент РФ поздравил Ким Чен Ына с 76-летием КНДР.