«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в сообщении.

Путин убежден, что сотрудничество между странами соответствует основным интересам народов и способствует укреплению безопасности и стабильности как на Корейском полуострове, так и в Северо-Восточной Азии в целом.

Он также подчеркнул, что отношения между государствами основаны на прочных традициях дружбы и добрососедства, что было наглядно продемонстрировано в ходе недавних продуктивных и содержательных встреч лидеров в Пхеньяне.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира и благополучия», — заключил президент РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил поздравления Ким Чен Ыну, выразив признание стремлению народа КНДР к независимости и самостоятельному развитию, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«На протяжении своей истории народ вашей страны многократно доказывал незыблемость коллективной воли и стремление к самостоятельности. Весь мир является свидетелем того, как Корейская Народно-Демократическая Республика с гордостью идет по пути независимого развития», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Запад хочет заставить Белоруссию проводить антироссийскую политику.