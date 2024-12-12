МИД КНР: в Дубае прошла встреча представителей «ядерной пятерки»

В Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах в среду, 11 декабря, состоялась встреча представителей пяти ядерных мировых держав: Российской Федерации, США, Китая и Франции с Великобританией, сообщает пресс-служба МИД КНР.

В рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятёрки» состоялись первые полноценные консультации.

Основной темой встречи стали ядерные доктрины. По мнению Пекина, обсуждение этой темы в текущих условиях позволит ядерным державам избежать недопонимания и ошибок.

Другие столицы также поддержали такой подход, который стал особенно актуальным после того, как Россия недавно обнародовала обновлённую ядерную доктрину.

Ранее сообщалось, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине в ответ на «Орешник».