МИД Ливии потребовал от России объяснений из-за рекомендаций отказаться от поездок

Посольство РФ в Ливии призвало граждан воздержаться от посещения этой страны. Это вызвано непонимание у ливийского МИД.

Как сообщило РИА Новости, рекомендация российского консульства основана на том, что в Ливии еще не стабилизировалась обстановка, поэтому поездки по территории этой республики могут быть небезопасными.

МИД Ливии заявил, что ознакомился с сообщением посольства России и просит МИД РФ в срочном порядке предоставить разъяснения такой рекомендации.

Дипломаты Триполи отметили важность сохранения прозрачных и взаимоуважительных отношений между странами.

Ранее сообщалось о том, что в Ливии рассматривают возможность присоединения к БРИКС.