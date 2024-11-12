МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за вмешательства в выборы

Министерство иностранных дел Молдовы передало ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с «незаконным и умышленным вмешательством» в выборы.

В ведомстве также указали на предполагаемое нарушение воздушного пространства России, связанное с падением двух российских беспилотных летательных аппаратов на территории Молдовы.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла утверждения о том, что эти беспилотники были российскими. Олег Озеров отметил, что его не вызывали в МИД, а он пришел на «запланированную встречу».

Согласно заявлению МИД Молдовы, нота протеста была передана в ответ на попытки России «искажения итогов президентских выборов и референдума» по вопросам евроинтеграции, а также на действия, направленные на «подрыв и делегитимацию демократического процесса в Республике Молдова».

Ранее в Госдуме президентские выборы Молдавии назвали «госпереворотом».