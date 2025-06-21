В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли информацию о том, что официальный представитель ведомства Мария Захарова имеет гражданство Соединённых Штатов Америки. В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Телеграм-канале, подчеркивается, что подобные утверждения являются намеренной ложью и не имеют под собой никаких оснований.

В министерстве подчеркнули, что информация о Захаровой, в том числе о её предполагаемом американском гражданстве и месте рождения дочери, неоднократно была опровергнута.

«Так и в „новом“ ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль», — подчеркнули в министерстве.

В Министерстве иностранных дел охарактеризовали новые попытки очернить репутацию как безосновательные и провокационные, связав их с неудачами властей в Киеве. Авторы подобных материалов, по мнению МИД, вместо того, чтобы оперировать фактами, прибегают к использованию лозунгов и личных выпадов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о предоставлении Илону Маска политического убежища.