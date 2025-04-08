МИД Панамы отозвал посла в России через два месяца после назначения

Министерство иностранных дел (МИД) Панамы приняло решение отозвать посла Холмана Делберта Катлина Тодда из России всего через два месяца после его назначения на должность. Об этом сообщило издание La Prensa.

Согласно официальной информации, увольнение посла не требует публичного обоснования, так как данная должность является свободно назначаемой и сменяемой. Это означает, что правительство Панамы имеет право менять свою дипломатическую представительность в зависимости от внутренних и внешних факторов.

Тодд передал копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову 10 февраля 2025 года.

На данный момент не сообщается, кто станет новым послом Панамы в Москве. Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время, однако, как и прежде, процесс может занять некоторое время в зависимости от внутренней политики страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Панама аннулирует регистрацию у 128 судов, подпавших под санкции США.