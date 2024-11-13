МИД Польши: Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов через неделю

На следующей неделе министры иностранных дел государств Европейского союза будут обсуждать возможность передачи Украине финансовых средств, включая деньги из замороженных российских активов. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN.

После начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Европейский союз и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России, что составляет около €300 млрд.

Большая часть замороженных активов находится в бельгийской компании Euroclear, одной из ведущих мировых систем по расчетам и клирингу.

По итогам 2023 года прибыль от этих активов составила €4,4 млрд, а за первые шесть месяцев 2024 года она составила еще €1,74 млрд.

Ранее Каллас признала законность претензий России к ЕС по поводу замороженных активов.