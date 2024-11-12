В Европе прозвучало довольно необычное заявление касаемо требований России к ЕС из-за замороженных активов. Об этом пишет РБК, уточняя, что так высказалась будущая глава евродипломатии Кая Каллас.

Каллас вступит на эту должность уже с 1 декабря текущего года. Она отметила, что претензии Москвы к Западу касаемо замороженных активов законны. Но в аналогичной степени законными Каллас признала законными и требования Киева передать эти замороженные активы для восстановления украинской инфраструктуры.

Резюмировала Каллас призывом для стран ЕС согласовать прямую передачу российских активов Киеву - кстати, замороженные российские активы на Украине давно считают уже своей «собственностью». В России уже реагировали на подобные заявления: так: официальный представитель МИД Мария Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского, а также и министр финансов Антон Силуанов анонсировал ответ на конфискацию активов.