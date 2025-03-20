МИД: посол РФ Дарчиев уже на днях вылетит в США

В ближайшее время в Соединенные Штаты Америки отправится новый посол Российской Федерации в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом в эфире Первого канала в беседе с журналистом Дмитрием Саймсом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Напомним, 6 марта Александр Дарчиев, ранее занимавший пост руководителя департамента Северной Атлантики в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, получил наконец агреман лт Вашингтона и был назначен на должность посла России в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Были контакты на уровне — с российской стороны — главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться, так как был назначен туда послом Российской Федерации», — сказала Захарова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, что Москва проинформировала Вашингтон о своих опасениях относительно перемирия на Украине.