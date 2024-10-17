Зеленский назвал наличие у Украины ядерного оружия альтернативой НАТО

На пресс-конференции после своего выступления на саммите Европейского Союза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой членству Украины в НАТО может стать наличие ядерного арсенала, сообщил ТАСС.

«Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что обсуждал этот вопрос на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

Недавно агентство Associated Press сообщало, что Зеленский предоставил своим союзникам три месяца для принятия ключевых решений касательно предложенного «плана».

Ранее Владимир Зеленский начал обращаться к западным странам с просьбой о передаче замороженных российских активов, которые могут быть использованы для создания беспилотников и радиотехнических систем.