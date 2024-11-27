МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию

Журналисты, которые работают в немецком вещателе ARD, будут вынуждены покинуть российскую территорию. Такое постановление было вынесено в ответ на закрытие Германией у себя корреспондентского пункта Первого канала. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению Захаровой, МИД России принял зеркальные ответные меры по отношению к Берлину.

«Немецким корреспондентам предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — указала она.

Дипломат добавила, что шаг официального Берлина был крайне недружественным, и он получил действенный ответ.

До этого Мария Захарова пообещала, что МИД в кратчайшие сроки даст ответ Германии на ее недружественные действия. И вот российская сторона сделала свой ответный ход.