МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок на Ближний Восток.

В комментарии РИА Новости она сообщила, что гражданам РФ не стоит в ближайшее время посещать Израиль и Ливан без особой необходимости.

«Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем», — отметила Захарова.

Она сообщила, что обстановка в Иордании остается безопасной. По ее словам, перенос конфликта из сектора Газа на территорию королевства остается маловероятным.

В секторе Газа, являющимся непризнанным палестинским анклавом, продолжаются боестолкновения между группировкой ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Обострение ситуации там началось 7 октября 2023-го. Кроме того, на фоне этого конфликта на Ближнем Востоке обостряются взаимоотношения арабских стран с Израилем.

10 апреля ЦАХАЛ нанес удар по территории, расположенной рядом с лагерем беженцев в Газе, в результате чего погибли родные главы ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее мы сообщали, что лидеры Турции и Ирака выразили соболезнования главе ХАМАС в связи с утратой сыновей и внуков.