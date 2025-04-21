МИД РФ: Киев не соблюдал пасхальное перемирие

Украина не соблюдала режим прекращения огня на Пасху. ВСУ, используя американские ракеты HIMARS, наносили удары по гражданской энергетической инфраструктуре РФ.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала надежды Вашингтона на продление перемирия.

При этом США хотели бы долгосрочного урегулирования украинского кризиса вокруг Украины и продления перемирия после 20 апреля, передает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Ранее сообщалось о том, что нарушенное Зеленским перемирие склонит Трампа на пророссийский курс.