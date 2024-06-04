Владимир Зеленский лично обзванивал лидеров государств, входящих в СНГ и просил их принять участие в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. Все они отказались приехать на мероприятие. Об этом заявил Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел РФ. Его слова привел ТАСС .

По его словам, помимо украинского президента, такие же шаги предприняли и западные союзники Киева. Они тоже предлагали главам стран Содружества независимых государств поучаствовать в конференции.

«Принялись обзванивать и упрашивать лидеров Содружества принять участие в этой «сходке». Никто из них на подобные уговоры не поддался», - указал Галузин.

По его словам, все друзья и союзники РФ отлично понимают, в чем цель данной конференции. С ее помощью хотят сколотить антироссийскую коалицию, чтобы предъявить Москве ультиматум. Таким образом, данное мероприятие не имеет ни малейшего отношения к попытке установить мир.

Ранее Галузин заявил, что Украина из процветающей успешной страны превратилась в государство, которое находится на грани распада. Это произошло из-за потери ей независимости и утраты государственной самостоятельности.