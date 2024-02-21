Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал РИА Новости , что Украина из богатой и развитой страны превратилась в государство, которое находится на грани разрушения.

Спикер назвал главную проблему Украины — отсутствие независимости. После развала СССР государство стало подчиняться не столько Западу, сколько в первую очередь США. Это запустило процесс разрушения. Системный кризис становился все масштабнее. В политике был полный хаос.

Некоторые политики надеялись, что получится исправить ситуацию. Они вводили масштабные реформы, чтобы в короткие сроки добиться экономического расцвета. Достичь задуманного не вышло. Во времена СССР Украина была многонациональной, промышленно развитой и самодостаточной республикой. Теперь все изменилось.

«Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В интервью агентству замглавы МИД РФ Михаил Галузин также рассказал, что США не заинтересованы в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

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