Как минимум несколько стран Азии в настоящее время накачиваются Североатлантическим альянсом запрещенным согласно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ударным вооружением. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как отметил российский дипломат, таким образом можно фиксировать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа опасность роста напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руденко напомнил, Вашингтон начал активно снабжать Азию ударным оружием еще при первом президентском сроке республиканца. Джо Байден продолжил данную линию своего предшественника, продолжая глобализировать в АТР мандат НАТО.

«Данный вектор, обозначенный еще республиканцами, юридически оформился уже при демократической администрации и привел к резкому всплеску милитаризации Азии, накачиванию этой части света ударными вооружениями, включая запрещенные Договором о РСМД», — заявил Руденко.

В продолжение темы замглавы МИД РФ посетовал на продолжающийся процесс деградации обстановки в АТР из-за указанной стратегии Вашингтона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе существует опасность создания избирательных закрытых альянсов с прогнозируемым усилением сетевой структуры блоковых механизмов, предположил Руденко.

Ранее сообщалось, что будущий глава Евросовета Кошта предположил, что Дональд Трамп не допустит краха Украины из-за Китая.